Večer o pomanjkanju gradbenikov (6. 7.)

Maribor, 5. julija - Nina Ambrož v komentarju Fasada je krasna piše o pomanjkanju slovenskih gradbenikov. Naše gradbeništvo že od druge svetovne vojne sloni na delavcih migrantih iz republik nekdanje Jugoslavije, pravi. A tem naša država ni več cilj, temveč odskočna deska za urejanje EU-dokumentov in postaja do Avstrije, Nemčije, saj so tam veliko bolje plačani.