Mladina o današnji družbi (5. 7.)

Ljubljana, 5. julija - Grega Repovž v komentarju Dovolj ekonomije ugotavlja, da je današnja družba posledica vladanja ekonomije zadnjih 40 let. Na vse ni mogoče gledati skozi denar, donos, saj to uničuje družbo in odnose v njej. Kako voli družba, ki še odnose meri z denarnimi enotami, pa se kaže tudi ob evropskih volitvah, meni.