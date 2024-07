Slovenija in Italija uspešni s kandidaturo za čezmejno biosferno območje Julijske Alpe

Agadir, 5. julija - Slovenija in Italija sta uspeli s kandidaturo za ustanovitev čezmejnega biosfernega območja Julijske Alpe. To združuje dve obstoječi biosferni območji - Julijske Alpe na slovenski strani in Julijsko predgorje na italijanski. Razglasili so ga danes na zasedanju mednarodnega koordinacijskega sveta Unescovega programa Človek in biosfera v Maroku.