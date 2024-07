Na mariborskem letališču po junijskih neurjih za zdaj izvedli le intervencijske ukrepe

Maribor, 7. julija - Nevihta v začetku minulega tedna je na mariborskem letališču, ki ga je neurje prizadelo že junija in povzročilo veliko škodo na potniškem terminalu, znova povzročila težave. Kot so pojasnili na DRI, ki že nekaj časa upravlja z letališčem, je na nekaterih mestih znova vdirala voda, so pa po junijskih neurjih izvedli nujne intervencijske ukrepe.