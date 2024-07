Arheološka izkopavanja prinesla boljši uvid v železnodobno naselbino na Babi

piše Eva Horvat

Prestranek, 7. julija - Med poletno šolo arheologije so slovenski in ameriški arheologi ter ameriški študenti letos že drugo poletje raziskovali eno do mnogih železnodobnih gradišč na Notranjskem, naselbino na manjšem hribu Baba nad Slavino pri Postojni. Naleteli so na več zanimivih najdb, med drugim na bronasto zaponko in rimski srebrnik iz 1. stol. pr. n. št.