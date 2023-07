Na Notranjskem bogata dediščina prazgodovinskih gradišč

piše Eva Horvat

Ljubljana/Postojna, 5. julija - Notranjska se lahko pohvali z bogato dediščino gradišč - ostalin večinoma višinskih utrjenih naselbin iz 2. in 1. tisočletja pred našim štetjem, torej bronaste in železne dobe. Gradišča in arheološke najdbe s tega območja je v obsežni in nagrajeni knjigi Od Okre do Albijske gore popisal arheolog Boštjan Laharnar.