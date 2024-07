Zagovornik za finančno podporo razvoju slovenskega znakovnega jezika

Ljubljana, 5. julija - Zagovornik načela enakosti opozarja, da kljub dopolnitvi ustave s pravico do uporabe in razvoja slovenskega znakovnega jezika pri tem še ni bistvenega napredka. Ministrstvu za kulturo je priporočil, naj s sistemskim financiranjem zagotovi razvoj jezika gluhih, so zapisali v sporočilu za javnost.