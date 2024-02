Spletna vstopna točka za invalide nadgrajena z avdiovizualnimi posnetki

Ljubljana, 21. februarja - Agencija za komunikacijska omrežja in storitve je spletno vstopno točko za invalide nadgradila z avdiovizualnimi posnetki vsebin s področja pristojnosti agencije, v okviru katerih lahko uveljavljajo svoje pravice. Med drugim so v posnetkih opisani možnosti ukrepanja v primeru kršitve pravic in način vložitve pritožb, so danes sporočili iz agencije.