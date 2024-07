Izrael odobril širitev naselbin na zasedenem Zahodnem bregu

Ramala, 5. julija - Izraelske oblasti so odobrile širitev nezakonitih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu, je v četrtek opozorila izraelska nevladna organizacija Mir zdaj in pojasnila, da to vključuje gradnjo 5295 stanovanjskih enot. Dodala je še, da je Izrael hkrati legaliziral tri naselbine, poroča francoska tiskovna agencija AFP.