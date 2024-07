Danes bo izbrana že 43. zmagovalna melodija morja in sonca

Portorož, 7. julija - V portoroškem Avditoriju bo nocoj 43. festival Melodije morja in sonca. Zmagovalno skladbo festivala bodo izbrali gledalci in poslušalci s telefonskim glasovanjem, občinstvo v Avditoriju, radijske postaje in strokovna žirija. Izbirali bodo med 14 skladbami. Dolgoletni festival, ki ga bo prenašala RTV Slovenija, letos prinaša nekaj novosti.