Portorož, 3. julija - Še pred 43. Melodijami morja in sonca, ki bodo v nedeljo odmevale v Avditoriju Portorož, so se letošnji nastopajoči v torek zvečer predstavili na mestni ploščadi v Portorožu. S tem so v mestu odprli serijo poletnih torkovih koncertov.