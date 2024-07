V Novem mestu začetek glasbenega festivala Novomeško poletje

Novo mesto, 5. julija - V Novem mestu drevi začenjajo 5. festival Novomeško poletje, ki bo na sedmih poletnih večerih in na treh prizoriščih do konca avgusta postregel z nastopi več glasbenih zasedb. Koncerte bodo pripravili v parku rastoče knjige ob Knjižnici Mirana Jarca, na vrtu Dolenjskega muzeja in na Glavnem trgu.