Drevi začetek Novomeških poletnih večerov 2022

Novo mesto, 7. julija - V Novem mestu pred Knjigarno in kavarno Goga se s komičnim stand up večerom Lahkotno nad literaturo drevi začenja tradicionalni festivalski niz Novomeški poletni večeri. Do konca avgusta se bodo zvrstili literarni večeri, predstave, koncertni večer in druge prireditve, je programska vodja festivala Vesna Kelbl Canavan povedala za STA.