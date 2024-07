Večina krajanov Strug pri Lučah s pripombami na ocene v ujmi poškodovanih objektov

Luče, 5. julija - Večina krajanov Strug pri Lučah bo podala pripombe na ocene njihovih v ujmi poškodovanih objektov. Kot je za STA danes povedal eden od krajanov Paul Orešnik, so nezadovoljni z ocenami. Vodja vladne službe za obnovo Boštjan Šefic je medtem dejal, da so ocene poštene in dobre. Krajani bodo po njegovih napovedih dobili dodatne informacije cenilca.