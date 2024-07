Policisti prijeli osumljenca ropa in poskusa ropa ljubljanskih trgovin

Ljubljana/Kočevje, 5. julija - Policisti PU Ljubljana so prijeli 37-moškega iz Domžal, ki je osumljen, da je v torek oropal eno od trgovin na območju centra Ljubljane, pred tem pa je drugo trgovino na območju centra Ljubljane poskusil oropati. Odkrili so tudi mladoletnika, ki sta v začetku junija v Kočevju sprehajalcu ukradla denarnico in ga pri tem lažje poškodovala.