Stanovanjske nepremičnine na Hrvaškem še naprej z visoko rastjo cen

Zagreb, 5. julija - Cene stanovanjskih nepremičnin na Hrvaškem so v prvem letošnjem četrtletju v primerjavi z enakim obdobjem lani poskočile za 9,1 odstotka, je objavil hrvaški državni statistični urad. Na četrtletni ravni so se v povprečju zvišale za 1,7 odstotka. Rabljene stanovanjske nepremičnine so se v medletni primerjavi podražile bolj kot nove.