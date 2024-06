Stanovanjske nepremičnine v prvem četrtletju dražje

Ljubljana, 21. junija - Stanovanjske nepremičnine so bile v prvem letošnjem četrtletju na četrtletni ravni za 1,2 odstotka dražje, na letni ravni pa za 6,3 odstotka dražje, je objavil državni statistični urad. Objavljeni so bili tudi revidirani podatki za leto 2023, ki so pokazali, da je bilo lani prodanih 840 novih stanovanjskih nepremičnin oz. 515 več od prvotne objave.