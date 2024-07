Pregled - šport, 4. 7. (četrtek)

PIREJ - Slovenska košarkarska reprezentanca ostaja v igri za olimpijske igre. Na kvalifikacijskem turnirju v Pireju je premagala Novo Zelandijo s 104:78 (27:9, 46:39, 77:57) in se bo v soboto v polfinalu pomerila z gostitelji Grki. Slovenija je potrebovala zmago z desetimi točkami razlike za drugo mesto v skupini in jo na krilih Luke Dončića, ki je dosegel 36 točk, 11 skokov in 10 podaj, tudi dosegla. Po uvodnem porazu s Hrvaško je zasedla drugo mesto v skupini, povsem blizu pa je bila tudi prvemu mestu, ki ga bi dosegla z zmago z 29 točkami razlike, vendar sta Gregor Hrovat in Luka Dončić v zadnjem napadu zgrešila trojki.

DIJON - Nizozemec Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla) je zmagovalec šeste etape dirke po Franciji. Na trasi od Macona do Dijona (163,5 km) je bil tudi po pomoči Slovenca Luke Mezgeca najboljši po sprintu glavnine. V skupnem seštevku kljub etapi z nekaj bočnega vetra ni prišlo do sprememb. Še naprej vodi slovenski zvezdnik Tadej Pogačar (UAE Team Emirates). Pogačar, ki je etapo relativno mirno končal v času glavnine na 34. mestu, je ohranil 45 sekund naskoka pred Belgijcem Remcom Evenepoelom (Soudal Quick-Step) in 50 pred tretjeuvrščenim Dancem Jonasom Vingegaardom (Visma-Lease a Bike). Drugi slovenski as Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe) je še naprej peti z zaostankom 1:14 minute. Etapo je sklenil na 57. mestu.

LJUBLJANA - Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je 10. maja objavilo javni razpis za izbor sofinanciranja investicij v športno infrastrukturo v tem letu. Upravičenke do sofinanciranja investicij so občine, skupaj pa je na voljo dobrih 32,4 milijona evrov sredstev. Državni sekretar Dejan Židan je dejal, da bodo odločbe izdane do 20. avgusta.

KRANJSKA GORA - Slovenski rokometni reprezentant Gašper Marguč ne bo zastopal barv Slovenije na bližnjih poletnih olimpijskih igrah v Parizu. Nastop mu je preprečila poškodba, je sporočila Rokometna zveza Slovenije (RZS).

WIMBLEDON - Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković se je uvrstil v tretji krog turnirja za grand slam v Wimbledonu. Poleg sedemkratnega zmagovalec turnirja v All England Clubu je napredovala tudi prva igralka na svetu in prva nosilka turnirja z nagradnim skladom 52,3 milijona evrov - Poljakinja Iga Swiatek. Srb je odpor Britanca Jacoba Fearnleyja strl v štirih nizih, po treh urah in dveh minutah je zmagal s 6:3, 6:4, 5:7 in 7:5. Swiatek je bila boljša od Hrvatice Petre Martić s 6:4 in 6:3.

NYON - Na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) v Nyonu so danes opravili žreb glavnega dela lige prvakov v futsalu v sezoni 2024/25. Slovenski prvak Dobovec si bo vstop v elitni del skušal izboriti v skupini 3, v njej so tudi španska Mallorca, v minulih dveh sezonah najboljša v tem tekmovanju, ter hrvaški Dinamo in romunski Galati. Tekme glavnega dela bodo med 22. in 27. oktobrom. V elitni del tekmovanja bodo napredovale ekipe od prvega do tretjega mesta, zadnjeuvrščena bo izpadla.

MANCHESTER - Erik Ten Hag ostaja trener angleškega nogometnega velikana Manchester Uniteda. Štiriinpetdesetletni Nizozemec je preživel vse kritike javnosti in po analizi vodstva kluba še za eno leto podaljšal pogodbo, ki se mu bi sicer iztekla v sezoni 2024/25. Ten Haga, ki je iz Ajaxa v Manchester prišel leta 2022, je rešil osvojeni pokal FA. V njem je premagal mestnega tekmeca in državnega prvaka Manchester Cityja.