Pregled - svet, 4. 7. (četrtek)

NEW YORK - Ameriški predsednik Joe Biden naj bi po poraznem nastopu na nedavnem televizijskem soočenju z republikanskim protikandidatom Donaldom Trumpom in med naraščanjem zaskrbljenosti v vrstah demokratske stranke začel razmišljati o možnosti odstopa od predsedniške kampanje. Bela hiša je to zanikala in zagotovila, da Biden nadaljuje kampanjo. Podporo mu je izreklo tudi več demokratskih guvernerjev ameriških zveznih držav.

LONDON - V Veliki Britaniji so se ob 8. uri po srednjeevropskem času odprla volišča, na katerih volivci izbirajo 650 članov parlamenta. Zaprla se bodo ob 23. uri, ko bodo znani tudi izidi vzporednih volitev. Glede na napovedi naj bi po 14 letih konservativne vlade oblast prevzeli laburisti pod vodstvom Keira Starmerja. Medtem ko se laburistom obeta rekordna zmaga, pa se torijcem trenutnega premierja Rishija Sunaka napoveduje najslabši izid doslej.

BRUSELJ - Evropska komisija bo uresničila napovedi in s petkom uvedla začasne dodatne carine za uvoz električnih avtomobilov iz Kitajske. Odločitev sledi ugotovitvam preiskave, v kateri je komisija ugotovila, da kitajski izdelovalci uživajo koristi nepoštenih subvencij v okviru dobavne verige in s tem ogrožajo interese podjetij, ki vozila izdelujejo v EU. Kitajska gospodarska zbornica je izrazila "globoko razočaranje" nad to odločitvijo. Do poteze so kritični tudi kitajski in nemški proizvajalci avtomobilov. Slednji se bojijo, da bi lahko postali tarča kitajskih protiukrepov.

BUDIMPEŠTA - Madžarski premier Viktor Orban naj bi v petek odpotoval v Moskvo na srečanje z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, je povedalo več neimenovanih virov. Na obisku, do katerega prihaja le nekaj dni po tistem, ko je Orban obiskal Kijev, ga bo spremljal zunanji minister Peter Szijjarto. Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je v odzivu na poročanje medijev zapisal, da rotirajoče predsedstvo EU nima mandata, da bi se v imenu EU pogovarjalo z Rusijo.

BEJRUT/TEL AVIV - Libanonsko oboroženo gibanje Hezbolah je po lastnih navedbah proti položajem izraelske vojske izstrelilo več kot 200 raket in več eksplozivnih brezpilotnih letalnikov. Gre za nov povračilni napad, potem ko je izraelska vojska ubila enega od višjih poveljnikov tega šiitskega gibanja. Izrael je odgovoril z lastnimi napadi na jug Libanona.

GAZA - Izraelska vojska je nadaljevala z napadi na Gazo, kjer je ubila več deset ljudi. Zaradi pomanjkanja goriva pa bodo kmalu prenehali delovati električni generatorji v dveh bolnišnicah na jugu enklave, kar bo močno okrnilo njihovo delovanje. Hamas je medtem katarskim posrednikom predložil nove predloge za prekinitev ognja v Gazi. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je odobril napotitev pogajalske ekipe na nove pogovore, a poudaril, da bo vojno končal šele z izpolnitvijo vseh ciljev.

DONECK/ZAPOROŽJE - Ukrajinska vojska je potrdila trditev ruskih oblasti, da se je zaradi vdora ruskih sil umaknila iz enega od okrožij v mestu Časiv Jar v regiji Doneck. Prevzem nadzora nad celotnim mestom bi lahko pospešil napredovanje ruskih sil v regiji. Ob tem sta bili v ruskem napadu v regiji Zaporožje na jugu Ukrajine ubiti dve osebi, še ena pa ranjena. Ukrajinska zračna obramba pa je sporočila, da je ponoči nad vso državo sestrelila več ruskih brezpilotnikov.

ASTANA - Kitajski voditelj Xi Jinping je članice Šanghajske organizacije za sodelovanje (SCO) na vrhu v Kazahstanu pozval, da se morajo upreti zunanjemu vmešavanju, poskrbeti za prihodnost svojih držav in za mir v regiji. Ruski predsednik Vladimir Putin je ponovil, da je SCO ključna za multipolarno ureditev sveta. Organizaciji se je ob tem uradno pridružila Belorusija in tako postala deseta članica SCO.

BRATISLAVA - Slovaške oblasti so poskus atentata na premierja Roberta Fica prekvalificirale, preiskujejo ga kot teroristični napad in ne kot poskus umora, je sporočilo generalno državno tožilstvo v Bratislavi. Obtožbe zoper domnevnega napadalca, ki je sredi maja streljal na premierja, so se prvotno nanašale na naklepni umor. Premier Fico še vedno okreva po resnih poškodbah, ki jih je utrpel, ko ga je strelec 15. maja med srečanjem s podporniki po seji vlade v mestu Handlova štirikrat ustrelil iz neposredne bližine.

DÜSSELDORF/RIM - Nemški in italijanski orožarski podjetji Rheinmetall in Leonardo sta podpisali pismo o nameri za ustanovitev podjetja v deljeni lasti. Največji evropski obrambni podjetji načrtujeta proizvodnjo tankov in oklepnih bojnih vozil. Prvo naročilo v vrednosti 20 milijard evrov naj bi prišlo iz Italije.

OSLO - Napadalec, ki je pred gejevskim barom v norveški prestolnici pred dvema letoma ubil dva človeka, je bil obsojen na najvišjo kazen 30 let zapora. Sodniki so Norvežana, ki je obljubil zvestobo Islamski državi, soglasno spoznali za krivega hudega terorističnega kaznivega dejanja. Menili so, da je bil napad uperjen proti osebam LGBTQ. Psihiatrični izvedenci so bili deljenega mnenja glede duševnega zdravja obsojenca in s tem njegove zakonske odgovornosti, saj je imel obtoženi pred tem diagnozo paranoične shizofrenije.

KINGSTON - Orkan Beryl je v sredo prešel Jamajko, potem ko je na svoji uničujoči poti po Karibih povzročil najmanj devet smrtnih žrtev in praktično uničil dva manjša otoka. Središče orkana četrte kategorije se je gibalo blizu južne obale Jamajke z vetrovi do 215 kilometrov na uro, trenutno pa se Beryl kot pešajoči orkan tretje stopnje približuje Jukatanu.

NEW DELHI/DAKA - Monsunsko deževje, ki je povzročilo obsežne poplave in zemeljske plazove, je v severovzhodni Indiji in sosednjem Bangladešu zahtevalo najmanj devet življenj. V obeh državah je skupno prizadetih več kot tri milijone ljudi. Ob tem so oblasti v Bangladešu opozorile, da bi lahko voda v naslednjih treh dneh še narasla. V indijski zvezni državi Asam, kjer je več kot 25.000 ljudi trenutno v začasnih zatočiščih, je obilno deževje od sredine maja terjalo 46 življenj.