Na RTVS obsojajo napačne interpretacije plač zaposlenih na zavodu

Ljubljana, 4. julija - Radiotelevizija Slovenija (RTVS) ostro obsoja interpretacije plač zaposlenih na zavodu, ki so jih v zadnjih dneh objavili nekateri mediji. Interpretacije vidi kot napačne. Objavljene informacije o zaposlenih pa so neresnične, zavajajoče in posegajo v zasebna življenja zaposlenih na RTVS, so zapisali.