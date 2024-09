Svet RTVS za članico uprave soglasno potrdil Nevenko Črnko

Ljubljana, 30. septembra - Svet RTVS je soglasno potrdil sklep, s katerim so za članico uprave imenovali diplomirano pravnico Nevenko Črnko. Na ta položaj jo je predlagala predsednica uprave RTVS Natalija Gorščak. Črnko ima več kot 20 let izkušenj na vodilnih položajih na področju financ in prestrukturiranja podjetij. Njen štiriletni mandat začne teči 1. oktobra 2024.