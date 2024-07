Srbija v boju proti korupciji uresničila samo eno od 24 priporočil Greca

Strasbourg, 4. julija - Srbija je zadovoljivo uresničila samo eno od 24 priporočil Skupine držav proti korupciji pri Svetu Evrope (Greco), ki zadevajo preprečevanje korupcije in krepitev integritete v osrednjih državnih organih in organih pregona, so danes sporočili iz Greca. Srbskim oblastem so za izpolnitev teh priporočil iz leta 2022 dali na voljo še 18 mesecev časa.