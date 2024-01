Na indeksu zaznave korupcije za leto 2023 ponovno najboljše nordijske države

Berlin, 30. januarja - Danska, Finska, Nova Zelandija in Norveška so države z najnižjo stopnjo korupcije na svetu, kaže indeks zaznave korupcije (CPI) za lani, ki ga je danes objavila nevladna organizacija Transparency International. Na dnu lestvice pa so države, ki se soočajo z različnimi krizami.