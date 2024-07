V Italiji zaživela blagovna znamka Slovenci v Italiji

Trst, 1. julija - V Trstu so danes predstavili projekt Slovenci v Italiji, ki je bil zasnovan znotraj dveh krovnih organizacij Slovencev v Italiji, Slovenske kulturno-gospodarske zveze in Sveta slovenskih organizacij. Projekt predvideva razvoj celostne podobe in skupnega portala slovenske narodne skupnosti v Italiji.

Predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze Ksenija Dobrila je za STA poudarila, da je čas že zrel za tak skupen znak, ki Slovence v Italiji prepoznava kot politični, družbeni, kulturni in jezikovni element mejnega območja. Ob tem je poudarila, da tudi Slovenci v Italiji soustvarjajo ta prostor, tudi na gospodarskem področju, zato ima ta projekt tudi močen potencial, ki ga želijo v prihodnjih mesecih še razširiti.

Preko skupnega prepoznavnega znaka, izrezljanega srca, ki se v slovenski kulturni dediščini vseskozi pojavlja, bo projekt Slovenci v Italiji promoviral zgodovino, kulturo in gospodarstvo, s tem pa realnost Slovencev v Italiji. Kot so povedali predstavniki projekta, gre za dvojen cilj: v prvi vrsti promocijski, saj nudi priložnost, da lahko zunanje osebe spoznajo omenjeno narodno skupnost, se zanjo zanimajo in obiščejo, hkrati pa tudi povezovalni, kajti s procesom znamčenja se lahko tudi skupnost sama bolje spozna in poveže.

Umetniški vodja projekta Andrej Pisani je povedal, da je iskanje primernega znaka trajalo kar nekaj časa, potem pa so ugotovili, da je prav srce tisto, ki se skozi vso zgodovino vedno znova pojavlja v slovenski zavesti. Kot je oblikovan, predstavlja preplet, stik in odprtost, cvet nad srcem pa nakazuje na ponudbo, ki jo Slovenci v Italiji nudijo tistim, ki jih obiščejo.

Na podlagi grafične podobe je bila oblikovana tudi spletna stran Slovencev v Italiji. Spletna stran slovita.info bo zaživela v petek in je namenjena vsem, ki želijo od bliže spoznati slovensko narodno skupnost v Italiji, njeno turistično in kulturno ponudbo, odkrivati stare običaje in naravno bogastvo teh krajev. Namenjena je tudi vsem tistim, ki bi bili radi obveščeni o dogodkih, večjih prireditvah, stalnih razstavah in praznovanjih, ki se odvijajo na ozemlju od Milj do Trbiža, med drugim pa bodo na voljo tudi interaktivni zemljevidi, s katerimi se bo mogoče takoj približati krajem, ki jih želite odkriti. Sprva bo na voljo v slovenskem in italijanskem jeziku, prizadevajo pa, da bi v prihodnosti zaživela v angleškem jeziku.

Omenjeni projekt je financirala Dežela Furlanija-Julijska krajina, zanj pa je namenila 120.000 evrov.