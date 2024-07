Na jugu Italije tolpa po filmsko oropala kombi z gotovino

Brindisi/Lecce, 4. julija - S strojnicami oborožena tolpa je danes na cesti v bližini mesta Brindisi na jugu Italije v času jutranje prometne konice oropala kombi za prevoz gotovine in iz njega odnesla tri milijone evrov, je sporočila italijanska policija. Pri tem so napadalci zažgali najmanj tri avtomobile in kombi, da bi policiji preprečili dostop do prizorišča.