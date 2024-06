Pri trgovcu z umetninami pokojnega šefa Cose Nostre zasegli antične predmete

Rim, 14. junija - Na Siciliji so pri trgovcu z umetninami, ki je bil blizu preminulemu šefu Cose Nostre Messini Denaru, zasegli več antičnih predmetov. Protimafijski preiskovalci so jih zasegli danes na podlagi odredbe sodišča v Trapaniju. Zaseženi predmeti naj bi imeli zgodovinski, umetnostni in arheološki pomen, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.