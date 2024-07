Varnostniki pri posredovanju v pretepu v Vitanju postopali nezakonito in nestrokovno

Celje, 4. julija - Varnostniki, ki so na javni prireditvi v Vitanju v začetku maja posredovali v pretepu, so po ugotovitvah preiskave Policijske uprave Celje uporabili določene nezakonite in nestrokovne ukrepe, ki so v nasprotju z zakonom o zasebnem varovanju. Policisti bodo kazensko ovadili dva varnostnika, pet rediteljev in osebi, ki sta začeli s pretepom.