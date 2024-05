Policija preiskuje morebitno prekoračitev pooblastil varnostnikov med pretepom v Vitanju

Celje, 8. maja - Policija preiskuje okoliščine množičnega pretepa na prireditvi v Vitanju in morebitno prekoračitev pooblastil varnostnikov med nedeljsko množično kršitvijo javnega reda in miru. Če bodo zaznali prekoračitev pooblastil varnostnih služb, bodo policisti o tem obvestili inšpektorat za notranje zadeve, so za STA povedali na Policijski upravi (PU) Celje.