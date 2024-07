Izrael odobril zaseg večje količine ozemlja na Zahodnem bregu

Ramala, 3. julija - Izraelske oblasti so odobrile zaseg približno 12,7 kvadratnih kilometrov ozemlja na zasedenem Zahodnem bregu in ga razglasile za državno ozemlje, je danes sporočila izraelska organizacija Peace Now. Ob tem je opozorila, da gre za največji zaseg palestinskega ozemlja v zadnjih treh desetletjih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.