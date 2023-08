V Celju šesti pesniški festival Izrekanja

Celje, 10. avgusta - V Celju bo danes in v petek potekal šesti pesniški festival Izrekanja, ki v lapidarij pri Osrednji knjižnici Celje prinaša vrhunsko poezijo obetavnih in vrhunskih domačih in tujih avtoric in avtorjev. Osrednja gostja festivala je hrvaška pesnica in pisateljica Tatjana Gromača.