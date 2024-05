Število žrtev ciklona v Bangladešu in Indiji preseglo 60

Daka, 29. maja - Silovit ciklon Remal, ki je v preteklih dneh prizadel južno obalo Bangladeša in vzhod Indije, je v obeh državah zahteval najmanj 65 življenj, so danes poročale oblasti in mediji. Ciklon se je pomaknil proti notranjosti, kjer je povzročil poplave in zemeljske plazove.