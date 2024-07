Po izgredih na protivladnih protestih v Keniji več kot 270 aretiranih

Nairobi, 3. julija - Na protivladnih protestih v Keniji je bilo v torek aretiranih več kot 270 ljudi, je sporočila tamkajšnja policija. Med protesti pod vodstvom mladih je namreč prišlo do obsežnega plenjenja in uničevanja premoženja. Organizatorji trdijo, da so se med demonstrante prikradli nasilneži, poroča francoska tiskovna agencija AFP.