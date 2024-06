Med protivladnimi protesti v Keniji več mrtvih

Nairobi, 25. junija - Med današnjimi protivladnimi protesti proti predlaganemu davčnemu zakonu v kenijski prestolnici Nairobi, ki so se sprevrgli v izgrede, je umrlo najmanj pet ljudi, 31 je ranjenih, so sporočile kenijske nevladne organizacije. Protestniki so po poročanju medijev prebili policijske barikade in vdrli v parlament, kjer so povzročili uničenje.