V novih ruskih napadih na Ukrajino več mrtvih in ranjenih

Kijev/Moskva, 3. julija - V ruskem napadu z raketami in droni na ukrajinsko mesto Dnipro so bile ubite tri osebe, 18 pa je bilo ranjenih, je danes sporočil guverner regije Dnipropetrovsk Sergij Lisak. Še dve osebi sta bili ubiti v ruskih napadih na regiji Doneck in Harkov. O napadih poročajo tudi iz Rusije, kjer je zračna obramba ponoči sestrelila več ukrajinskih dronov.