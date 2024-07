Raziskava: Ukrajinci verjamejo v zmago v vojni, Evropejci skeptični

Berlin, 3. julija - Več kot polovica Ukrajincev še vedno verjame v zmago v vojni proti Rusiji, medtem ko so prebivalci evropskih držav glede tega precej bolj skeptični in v večji meri kot najverjetnejši izid vojne ocenjujejo kompromis med Rusijo in Ukrajino, kaže danes objavljena raziskava think-tanka Evropski svet za zunanje odnose (ECFR).