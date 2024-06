Melodije morja in sonca s številnimi novostmi

Portorož, 4. junija - Glasbeni festival z bogato zgodovino Melodije morja in sonca bo tudi letos gostoval v portoroškem Avditoriju, kjer bo 7. julija nastopilo 14 izvajalcev, ki so v ponedeljek v Portorožu izžrebali zaporedne številke svojih nastopov. Kot so sporočili organizatorji, pa se obeta tudi veliko sprememb.