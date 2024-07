V občini Šentjernej kmalu začetek gradnje novega Resslovega mostu prek Krke v Mršeči vasi

Šentjernej, 3. julija - V občini Šentjernej bo kmalu stekla gradnja novega mostu prek reke Krke v Mršeči vasi. Pogodbo o gradnji bosta danes podpisala šentjernejski župan Jože Simončič in predstavnik na javnem razpisu izbranega novomeškega podjetja CGP. Ta mora most zgraditi do konca leta 2025.