Nadomestni most prek Krke v Mršeči vasi bo betonski

Šentjernej, 9. aprila - Šentjernejski svetniki so se nedavno odločili za betonsko izvedbo nadomestnega mostu prek Krke v Mršeči vasi. Gre za projekt, ki se vleče od zaprtja starega mostu leta 2014, doslej pa je bila v veljavi dražja odločitev za kovinsko konstrukcijo. Naložba v most in drugo prometno infrastrukturo naj bi Občino Šentjernej stala okoli 2,6 milijona evrov.