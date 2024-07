V Tolminu 25. mednarodni umetniški in glasbeni festival Sajeta

Nova Gorica, 3. julija - V Tolminu se drevi s koncert glasbenikov impro kolektiva Meshalka začenja 25. mednarodni umetniški in glasbeni festival Sajeta. Do 7. julija bo ponudil približno 30 koncertov izvajalcev iz 17 držav. Vodja festivala Sajeta in predsednik zveze Mink Tolmin Janez Leban je nedavno za STA povedal, da gre večinoma za ekskluzivne koncerte.