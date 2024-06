Festival Sajeta ponovno vabi v Posočje

Nova Gorica, 27. junija - Mednarodni umetniški in glasbeni festival Sajeta že vse od leta 1998 povezuje različne ustvarjalne prakse in izkušnje ter odkriva glasbene svetove bolj ali manj obrobnih glasbenih praks. Kot obljubljajo organizatorji, bo letošnji program, ki bo v Tolminu potekal med 3. in 7. julijem, vreden srebrne obletnice.