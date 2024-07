Nakup računalnikov po mnenju ministrstva smotrn in potreben

Ljubljana, 2. julija - Nakup prenosnih računalnikov, ki jih je ministrstvo za digitalno preobrazbo lani kupilo za povečanje digitalne vključenost, je bil smotrn in potreben, so v odzivu na mnenje računskega sodišča ocenili na ministrstvu. Ob tem so zagotovili, da so računalniki že in še bodo na zakonit ter pregleden način prišli do upravičencev.