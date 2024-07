EIB s prvo naložbo v infrastrukturne projekte mesta Zagreb

Zagreb, 2. julija - V Zagrebu načrtujejo vrsto projektov na področju zelenega in energetskega prehoda ter digitalizacije, ki jih bo v letošnjem in prihodnjem letu z 206,9 milijona evrov posojila sofinancirala Evropska investicijska banka (EIB). Gre za prvo naložbo EIB v infrastrukturne projekte mesta Zagreb, so sporočili iz tamkajšnje mestne uprave.