Zelena luč za evropska sredstva za programe za ohranitev zaposlenosti

Ljubljana, 19. junija - Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt Spodbujanje vključevanja zaposlenih, katerih zaposlitev je ogrožena, vključno s tistimi delovnimi mesti, ki so podvržena digitalizaciji in avtomatizaciji - SPIN 2.0. Evropski socialni sklad plus bo za projekt prispeval skoraj 4,4 milijona evrov.