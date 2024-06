Predlog izvajanje prireditev v Tivoliju in na Rožniku omejuje na pet lokacij

Ljubljana, 21. junija - Ljubljanski mestni svetniki bodo na julijski seji odločali o predlogu sprememb in dopolnitev odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Predlog predvideva, da bo izvajanje prireditev dovoljeno le na petih lokacijah - vrh Rožnika, Mostec, Plečnikov avditorij, sankališče in območje med Jakopičevim sprehajališčem ter otroškim igriščem.