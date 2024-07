Nevihtni sistem s Primorske prešel proti notranjosti Slovenije

Ljubljana, 1. julija - Nad severno Primorsko sta nastali nevihtni celici in se združili v večji nevihtni sistem, ki se sedaj pomika nad notranjost Slovenije. V bližini Postojne, Velikih Lašč in Mirne peči so nastale močnejše nevihtne celice, ki se pomikajo proti severovzhodu. Ob tem nastajajo nalivi in močnejši sunki vetra, poroča Agencija RS za okolje.