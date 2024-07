Večji del države zajele močne nevihte, na Dolenjskem klestila toča

Novo mesto/Tolmin/Ljubljana/Velenje, 1. julija - Večji del države so popoldne zajele močne nevihte. Supercelična nevihta je zajela območje severno od Novega mesta, pri čemer je blizu Šentvida padala toča s premerom vsaj dva centimetra. Današnje vremensko dogajanje bo burno še popoldne in zvečer, opozarjajo na Agenciji za okolje (Arso), kjer so za vso državo izdali oranžno opozorilo.