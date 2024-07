Rusija zavzela še dve vasi na vzhodu Ukrajine

Moskva/Voronež, 1. julija - Ruske sile so zavzele še dve vasi na vzhodu Ukrajine, je danes sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Oblasti v ruski obmejni regiji Belgorod, ki je bila ponoči tarča ukrajinskih napadov z droni, medtem poročajo o izpadih elektrike in težavah pri oskrbi z vodo. Do izpadov elektrike bi lahko prišlo tudi v sosednji regiji Kursk.