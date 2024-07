V NSi za skupno nujno sejo dveh odborov DZ o nasilju mladoletnikov

Ljubljana, 1. julija - V opozicijski NSi menijo, da sta obravnava in preprečevanje nasilja mladoletnikov v državi neučinkovita. Glede na to zahtevajo sklic skupne nujne seje odborov DZ za izobraževanje in za notranje zadeve o tem in predlagajo več sklepov za manj tovrstnega nasilja, je danes na novinarski konferenci dejal poslanec NSi Aleksander Reberšek.