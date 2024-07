V Avstraliji začel veljati napovedovani strožji zakon o prodaji elektronskih cigaret

Sydney, 1. julija - Avstralija je postala prva država, ki je omejila dostop do elektronskih cigaret na lekarne in z receptom, potem ko je danes začela veljati napovedana zakonodaja, ki omejuje vejpanje. Zakon za kršitelje predvideva do sedem let zapora in globe, višje od milijona evrov, poroča španska tiskovna agencija Efe.