Pregled - šport, 30. 6. (nedelja)

BOLOGNA - Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je novi vodilni na dirki po Franciji. Čeprav je etapa pripadla ubežnikom, dobil jo je Francoz Kevin Vauquelin, je 25-letnik s Klanca pri Komendi po napadu na zadnjem klancu v cilju prevzel rumeno majico. Nekaj sekund je izgubil drugi slovenski as Primož Roglič.

INNSBRUCK - Slovenska športna plezalka Janja Garnbret je zmagovalka tekme v težavnosti za svetovni pokal v Innsbrucku. Petindvasjetletnica je v finalu priplezala do vrha in v Avstriji po balvanih slavila še v težavnosti.

LODŽ - Slovenski odbojkarji so ligo narodov končali na četrtem mestu. Po porazu z Japonsko v polfinalu so jih v malem finalu zaključnega turnirja v Lodžu premagali še gostitelji Poljaki, tekmo so dobili z izidom 3:0 (24, 16, 17).

DŽAKARTA - Slovenski motokrosist Tim Gajser je na dirki svetovnega prvenstva v indonezijskem Lomboku za VN Zahodne Nuse Tenggare osvojil četrto mesto. Najboljši je bil Španec Jorge Prado. Drugi slovenski predstavnik v razredu MXGP Jan Pancar je bil deseti.

GELSENKIRCHEN/KÖLN - Angleška nogometna reprezentanca je v tekmi osmine finala evropskega prvenstva v Gelsenkirchnu po podaljšku premagala Slovaško z 2:1 (0:1, 1:1) in si priborila nastop v četrtfinalu. V tem se bo merila proti Švici. Španija pa je v Kölnu s 4:1 (1:1) premagala Gruzijo. Za preboj v polfinale se bodo Španci v Stuttgartu pomerili proti Nemčiji.

BRATISLAVA - Slovenija je na evropskem prvenstvu v kajaku in kanuju na mirnih vodah z mladince in mlajše člane v Bratislavi osvojila še drugo kolajno, tokrat zlato. V konkurenci do 23 let je evropski prvak na 200 metrov ostal Anže Pikon, po tesnem boju je za nekaj stotink sekunde premagal Riccarda Lonigra. Tretje mesto je zasedel Bolgar Teodor Asenov.

SPIELBERG - Britanec George Russell (Mercedes) je zmagovalec dirke za veliko nagrado Avstrije v Spielbergu za svetovno prvenstvo formule 1. Britanec si je zmago privozil po trku vodilnih Nizozemca Maxa Verstappna (Red Bull) in Britanca Landa Norrisa (McLaren) ter na koncu zadržal prednost pred Avstralcem Oscarjem Piastrijem (McLaren).

ASSEN - Italijan Francesco Bagnaia (Ducati) je slavil še drugo zmago na postaji svetovnega prvenstva v motociklizmu v nizozemskem Assnu. Potem ko je v elitnem razredu motoGP v soboto dobil sprintersko dirko, je bil danes najboljši tudi na klasični preizkušnji. Drugi je bil vodilni v seštevku sezone Španec Jorge Martin (Pramac Ducati).

VARŠAVA - Svetovni prvak v reliju Finec Kalle Rovanperä (Toyota) je zmagovalec relija za svetovno prvenstvo na Poljskem. Drugi je bil njegov moštveni sotekmovalec Valižan Elfyn Evans, ki je zaostal 28 sekund.

CELJE - Matic Ian Guček (Kladvar) je drugi dan državnega prvenstva v atletiki v Celju na 400 m ovire slavil z 49,06 sekunde in kljub treningom v pripravah na olimpijske igre v Parizu prikazal dober nastop. Neja Filipič (Mass) je v troskoku trikrat presegla 14 m, največ so ji namerili v peti seriji 14,18 m.

ŽELEZNIKI - Rok Turk (Hyundai i20 rally2) je zmagovalec relija Železniki, tretje postaje sezone državnega prvenstva. Na drugem mestu je končal Boštjan Logar (Škoda Fabia R5), ki je zaostal minuto in 37 sekund. Že v soboto pa je odstopil državni prvak Marko Grossi (Hyundai i20R5).

LUZERN - Slovenska golfistka Pia Babnik je na odprtem turnirju Švice v Risch-Rotkreuzu v bližini Luzerna, ki spada v evropsko serijo LET, zasedla deseto mesto. Za zmagovalko Britanko Alice Hewson je zaostala za pet udarcev.

LJUBLJANA - Košarkarji Slovenije so odpotovali v Pirej na kvalifikacijski turnir za olimpijske igre. Selektor Aleksander Sekulić se je kot zadnjima zahvalil Binetu Prepeliču in Janu Španu.